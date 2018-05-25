Мы на 200% выполним свою работу, а на 5% не можем отчитаться - Байбек

Контакт госорганов с общественными советами важен, но многие чиновники не умеют отчитываться перед жителями и избегают публики. Такое заявление в ходе общественного совета сделал аким Алматы Бауыржан Байбек, сообщает корреспондент BNews.kz.

«Участие госорганов очень важно. Иначе может получится так, что общественные советы будут сами по себе. Многие руководители не публичные, нет практики отчётности перед населением, в итоге появляется вакуум. То есть правильную мысль мы не можем объяснить. Мы видим в развитых странах сделают на 10%, а разъяснят на 150%. Мы делаем на 200%, а на 5% не можем разъяснить свою работу. Это большая проблема. Как мы будем требовать поддержки горожан, когда они не понимают, что мы хотим сделать? Эта практика со скрипом шла, было много жалоб. С моей стороны было и давление, и выговоры, и наказания. Постепенно мы пришли к этому диалогу», - сказал Байбек.

Сегодня в рамках общественного совета на безвозмездной основе работают 4000 алматинских экспертов.

«Государство идёт навстречу и горожане это хорошо воспринимают, есть обоюдная готовность. В прошлом году в акимат поступило свыше 120 тыс обращений. Большую часть вопросов мы через Open Almaty решаем. Получили вторую премию в Восточной Европе, как лучший пример взаимодействия граждан и городских властей. Мы стараемся всё делать открыто. Это кардинально улучшает социальную обстановку в городе», - рассказал аким Алматы.

Он отметил, что в городе все важные вопросы решаются с участием горожан и этим опытом стали интересоваться регионы.

«Та же транспортная, экологическая реформы, обустройство улиц - это всё невозможно без мандата населения, без общественной поддержки. Сколько людей столько и мнений, бывают сложности, но мы стараемся все решения пропускать через сито общественного мнения. В своих аккаунтах в соцсетях мы увидели феномен, что сначала было тяжело: многие жаловались, ставили вопросы, было непросто их решать, но сейчас 170 тыс постоянных подписчиков в Instagram и многие вопросы мы уже сами не разъясняем. Те, кто когда-либо получил помощь от нас, сами разъясняют. Задача не кого-то раскритиковать, не дать работать, задача в итоге найти само соломоново решение, чтобы это работало», - уточнил градоначальник.

Сахибам Садырова