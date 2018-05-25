Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 327,67, EURKZT_TOD = 383,90, RUBKZT_TOD = 5,3255, USDKZT_0_002 = +8,7878 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_TОМ, EURUSD_TОМ и USDKZT_0_001 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 28 мая в США (День памяти). В торгах приняли участие 24 банка. По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 327,67 тенге за доллар США при объеме торгов 63 300 тыс. долларов США; - по доллару США с расчетами Т+2 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 383,90 тенге за евро при объеме торгов 150 тыс. евро; - по евро с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами Т+0 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3255 тенге за рубль при объеме торгов 34 000 тыс. рублей; - по рублю России с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по китайскому юаню с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 327,42 тенге за доллар (+1,67), суммарный объем торгов - 136 600 тыс. USD (+5 250 тыс.). Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3236 тенге за рубль (+0,0078 тенге), суммарный объем торгов - 44 000 тыс. рублей (+22 500 тыс. рублей). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +8,7878 % годовых при объеме торгов 533 800 тыс. USD; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.