КазТрансГаз вводит блокчейн-технологии

Блокчейн - это распределенная и отлично защищенная от взлома база данных.

Национальный газовый оператор в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», начинает применять блокчейн-технологии в газовой отрасли.

В первую очередь они будут использованы для мониторинга, сервисного обслуживания и ремонта газотранспортной инфраструктуры и контроля над газовыми счетчиками. Как это будет происходить?

По сути, блокчейн, это просто распределенная и отлично защищенная от взлома база данных. Вся хранящаяся в ней информация распределена на большом количестве электронно-вычислительных систем, обеспечивая не только быструю работу, но и супер надежную защиту от взломов.

Для газовой отрасли это очень актуально. Например, такая технология, намного упрощает контроль над обслуживанием и ремонтом газопроводов, в разы увеличивает уровень безопасности при их эксплуатации и сокращает потерю ресурсов.

В любой момент можно проследить информацию о сроках безопасной эксплуатации газовых магистралей, получить данные по временным меткам о последних проведенных ремонтных работах.

Также, по данным платформы, будет сразу видно, кто проводил и инспектировал ремонтные работы, когда наступит время для следующего техобслуживания.

В системе контроля над газовыми счетчиками блокчейн-технология позволяет создать индивидуальный для каждого потребителя «Цифровой паспорт счетчика». Это дает возможность проследить всю цепочку шагов, от получения разрешительных документов на газификацию, до установки прибора контроля и его пломбирования. В дальнейшем система полностью исключит возможность изменить данные транзакций и цифры за реально использованные кубометры газа. Также, станет невозможным срыв и подделка пломбировки, изменение номера счетчика.

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