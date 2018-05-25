Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара США составил 327,67 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 327,67 тенге за доллар при объеме торгов 63,3 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 327,42 тенге за доллар (+1,67), суммарный объем торгов – 136,6 млн долларов (+5 250 тыс.).

Средневзвешенный курс евро составил 383,90 тенге за евро при объеме торгов 150 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3255 тенге за рубль при объеме торгов 34 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3236 тенге за рубль (+0,0078 тенге), суммарный объем торгов – 44 000 тыс. рублей (+22 500 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара – 327,6-328,4 тенге, евро – 384,2-386,4 тенге, рос.рубля – 5,31-5,34 тенге.

В торгах приняли участие 24 банка.

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