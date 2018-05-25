Назначен новый глава «Самрук-Энерго»

Им стал Бакитжан Жуламанов.

Бакитжан Жуламанов назначен новым главой «Самрук-Энерго», сообщает Zakon.kz.

25 мая 2018 года решением Совета директоров Бакитжан Жуламанов назначен исполняющим обязанности Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».

Нового руководителя коллективу представил Председатель Совета директоров Алик Айдарбаев. Он отметил вклад и достижения Алмасадама Саткалиева за время работы на посту главы компании и передал слова благодарности от имени председателя правления АО «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова.