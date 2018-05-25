В Атырауской области обсудили вопросы развития рыбной отрасли

В ходе совещания руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии Атырауской области Максот Муканов рассказал о проделанной работе и исполнении поручений в данной сфере.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев провел совещание по вопросам развития рыбной промышленности региона. К обсуждению были приглашены руководители производственных кооперативов, научные работники, сенаторы Парламента РК и представители правоохранительных органов передает zakon.kz со ссылкой на УВП Атырау.

В ходе совещания руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии Атырауской области Максот Муканов рассказал о проделанной работе и исполнении поручений в данной сфере. В частности, до сих пор остается проблемным вопрос глубокой переработки рыбной продукции. Большая часть выловленной рыбы уходит на экспорт в сыром виде. Хотя возможности для создания в регионе перерабатывающего производства имеются. При этом встает вопрос и об освоении выделенной квоты. Многие рыболовецкие кооперативы, ежегодно получая квоты на вылов рыбы, не осваивают его.

- Этот вопрос необходимо всесторонне проанализировать. Почему производственные кооперативы не осваивают выделенный для них лимит? В то же время нужно избирательно подходить при выдаче квот. Наблюдаются факты, когда лимит на вылов выдаются предприятиям не имеющей материально-технической базы – отсутствуют плавсредства, человеческие ресурсы. А те, кто имеет возможность вести промышленный лов, получают такой же объем. Ответственные лица должны решить этот вопрос, - сказал Нурлан Ногаев. – Что касается вопросов глубокой переработки – мы не раз говорили об этом открыто – местные исполнительные органы готовы предоставить всевозможные меры государственной поддержки предпринимателям. Мы заинтересованы в этом.

Большую озабоченность производственных кооперативов вызывает срок получения квот и начале добычи рыбы. В этом году разрешение рыбные предприятия получили уже 1 марта. Но и это не предел. На совещании поставили задачу, с 1 января иметь все необходимые документы для начала весенней путины.

Немаловажным вопросом является дноуглубительные работы в устье Урало-Каспийского бассейна и реки Кигач в Курмангазинском районе. Для реализации данного проекта в течение нескольких лет республиканский бюджет планируется выделить 5,5 млрд тенге. В этом году для проведения работ по очистке дна рек будет затрачено 1,5 млрд тенге. Подрядчиком является АО «Павлодарский речной порт».

- Вы понимаете, что это необходимая и ответственная работа, - сказал аким области, обращаясь к представителю подрядной организации. – Это не малые государственные средства и все работы должны быть проведены на должном уровне. Люди должны видеть результаты. Дноуглубительные работы важны для экосистемы региона, этот вопрос мы будем держать на постоянном контроле.

О проводимой работе в рамках широкомасштабной природоохранной акции «Бекiре-2018» доложили руководители Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и ДВД Атырауской области. По данным докладчиков с начала акции на территории трех областей западного Казахстана было заведено 46 уголовных дел на нарушителей природоохранного законодательства. У браконьеров изъято более 16 тонн рыбы, из них более 8 тонн в Атырауской области. Нарушители оштрафованы на сумму более 8 млн тенге.

На совещании свои предложения и мнения высказали депутаты Сената Парламента РК Гумар Дуйсембаев и Сарсенбай Енсегенов.

- Сегодня мы обсудили важные вопросы развития рыбной промышленности нашего региона. В свое время эта отрасль вносила ощутимый вклад в экономику страны. Мы должны сообща внести посильный вклад в развитие отрасли. Для этого у нас есть финансовые возможности и человеческий капитал. Проблемные вопросы мы должны ставить перед депутатами, министерствами, правительством. Слаженная работа всех ответственных органов позволила уменьшить урон наносимый нарушителями уничтожающими рыбные запасы. Следующий этап - создать все необходимые условия для развития рыбной отрасли, - заключил Нурлан Ногаев.

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