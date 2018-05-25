Суд отказал Бишимбаеву в сокращении срока наказания

Экс-министр нацэкономики был приговорен к 10 годам лишения свободы, в то же время его двоюродному брату суд уменьшил наказание с семи до пяти лет.

Суд в Астане вынес решение в отношении апелляции экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева и других фигурантов дела о стекольном заводе, передает корреспондент Zakon.kz.

«Апелляционную жалобу осужденных Бишимбаева, Анарбай, Нурлыбека, Айтимбетова, Мухтарова, Жуманазар, Смагулова, Косщанова, Сариева, Жакупова оставить без удовлетворения. Апелляционную жалобу осужденного Исабек, Ибрашева, Жаксыбаева, Кожабаева удовлетворить частично. Постановление вступает в законную силу с момента оглашения полного текста, которое состоится 31 мая 2018 в 11:00», - сказала председатель судебной коллегии, судья Алма Есимова.

В то же время некоторым фигурантам все же сроки были сокращены. В частности, с семи до пяти лет уменьшился срок наказания брату Бишимбаева Султану Нурлыбеку.

«Коллегия постановила: приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 14 марта 2018 года в отношении Нурлыбек Султана, Ибрашева Даурена, Исабек Жаксылыка, Кожабаева Марата, Акрамова Одылжана изменить. Назначенное по статьям 28 часть 5, 166 ч.4 УК РК с применением ст 55 ч.4 УК РК наказание в виде лишения свободы с семи до пяти лет. На основании части второй ст. 4 закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с 25-летием независимости» от 12 декабря 2016 года, Ибрашеву, Исабек, Кожабаеву сократить назначенное наказание на одну четвертую часть. К отбытию назначить Ибрашеву 3 года лишения свободы, Исабек, Кожабаеву - 1 год шесть месяцев каждому. Отменить назначение Акрамову Одылжану дополнительное наказание в виде лишение права заниматься нотариальной деятельностью», - пояснила она.

«Уточнить резолютивную часть приговора и считать назначенным осужденному Есмуханову, Исабек, Кожабаеву, Омарову, Смагулову, Жуманазар, Мухтарову, Косщанову, Утебалиеву и Нурлыбек дополнительное наказание в виде пожизненного права занимать руководящие должности на госслужбе и в организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%. Отменить арест на совместное имущество Жаксыбаева, санкционированное постановлением районного суда №2 Алматинского районного суда города Астаны от 16 декабря 2016 года, а денежные средства в сумме 14 тысяч 311, 92 евро, находящиеся на счете АО «Казкоммерцбанк». Исключить указание о взыскании государству процессуальных издержек Жаксыбаеву 278 тысяч 792 тенге, Жакупову 215 938 тенге, Айтимбетову, Сариева, Сапарымбетова в связи с их оплатой», - зачитала А. Есимова.

Необходимо отметить, что сегодня судейская коллегия зачитала только результативную часть решения по апелляции приговора. Полное оглашение состоится 31 мая.

Напомним, ранее представители прокуратуры Астаны просили оставить без изменений приговор суда первой инстанции в отношении всех фигурантов дела.

Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев был задержан в январе 2017 года Национальным бюро по противодействию коррупции. Его обвинили в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года экс-министра признали виновным по статьям 366 ч.4, 28 ч.3, УК РК и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Также ему запрещено занимать руководящие должности на госслужбе.

Ксения Давыдова, Астана.

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