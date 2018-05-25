Кукушкин, Путинцева и Дияс сыграют на «Ролан Гаррос»

В основной сетке в женском одиночном разряде сыграют две представительницы Казахстана.

Казахстанец Михаил Кукушкин и представительницы Казахстана Юлия Путинцева и Зарина Дияс узнали своих соперников по стартовому раунду второго в сезоне турнира "Большого шлема" - Roland Garros.

В основной сетке в женском одиночном разряде сыграют две представительницы Казахстана. На старте Roland Garros Юлия Путинцева сыграет с Йоханной Контой из Великобритании, а в соперницы Зарине Дияс досталась Магда Линетт из Польши.

В мужской части турнира Михаил Кукушкин в первом круге встретится с испанцем Альбертом Рамосом - Виньолас.

Добавим, что матчи основной стадии турнира начнутся 27 мая.

Roland Garros − открытый чемпионат Франции по теннису (французский Internationaux de France de Roland Garros) — один из четырёх турниров "Большого шлема". Носит имя французского героя, пионера-авиатора и военного лётчика Ролана Гарроса, который был первым человеком, совершившим беспосадочный перелёт через Средиземное море, и который погиб всего за пять недель до окончания Первой мировой войны.