Каждый 59 ребёнок в мире имеет аутизм

Сейчас в четырех Аутизм Центрах «Асыл Мирас» Фонда Булата Утемуратова (Астана, Алматы, Усть-Каменогорск, Кызылорда) проходит коррекцию около 500 детей с РАС.

24-25 мая Аутизм Центр «Асыл Мирас» Фонда Булата Утемуратова в Астане посетили ведущие международные консультанты по аутизму из Carbone Clinic (США): Кэрол Роксбург (Великобритания) и Сухдев Хансра (директор Carbone Clinic в Дубай, ОАЭ).

Основная цель их визита — оценка потребностей центра с точки зрения реализации программ на базе прикладного анализа поведения (англ. Applied Behavior Analysis, ABA). Результатом оценки станут рекомендации по развитию программ Аутизм Центров «Асыл Мирас» в целом, в том числе, по обучению сотрудников новейшим методикам и практикам работы с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Кэрол Роксбург: «Распространенность аутизма непрерывно растет. Уже каждый 59 ребенок в мире имеет РАС. Поэтому очень важно выявлять РАС на самой ранней стадии и проводить грамотную коррекцию, чтобы люди с аутизмом могли стать полноценными членами общества. У нас это возможно, потому что в Carbone Clinic мы работаем на основе прикладного поведенческого анализа (ABA). Это практика, научно доказавшая свою эффективность. Теперь ее будут применять в центрах Асыл Мирас. Мы планируем вместе обучать специалистов, отслеживать результаты. Надеюсь, в будущем таких центров в Казахстане станет больше, и тогда все дети смогут бесплатно получать коррекцию и социализацию».

Сейчас в четырех Аутизм Центрах «Асыл Мирас» Фонда Булата Утемуратова (Астана, Алматы, Усть-Каменогорск, Кызылорда) проходит коррекцию около 500 детей с РАС. Начиная с 2014 года, в центры записалось 3 622 ребенка, а специализированную диагностику прошли 2 608 из них. Всего программа бесплатно предоставлена 2 151 детям.

Жаныл Мукашова, программный директор Фонда Булата Утемуратова: «В США существует программа ранних скрининг-тестов, которые позволяют выявлять аутизм еще с рождения. И это залог успеха их методик. В Казахстане же до трех лет диагноз «аутизм» вообще не ставится. Так мы теряем драгоценное время. Также они применяют научно-доказанные практики для коррекции, согласно которым аутизм это не болезнь, а состояние — РАС. Мы придерживаемся этой же точки зрения, потому что именно верная классификация ведет к правильной коррекции».

Отзывы родителей

Нургуль, мама Каусар (3,5 года): «Мы посещаем центр «Асыл Мирас», и результаты у нас просто отличные. Я даже такого не ожидала. У меня дочка раньше вообще ничего не могла, иногда у нее по четыре месяца не было ни на что реакции. А здесь результат появился уже через неделю. Ей все нравится, она даже начала заниматься дома — сама! То, что у нее аутизм, мы обнаружили в три года. У нее не было речи, даже «мама» и «папа» она не говорила. Сейчас она уже все повторяет за нами. Да, слова пока не использует, но хотя бы говорит и делает это с удовольствием. Я не знаю, что бы мы делали без Асыл Мирас. Они не просто играют с моим ребенком, они научили меня, как заниматься с дочкой».

Мама девочки с аутизмом (анонимно): «Я долго ходила по всяким учреждениям, по частным и государственным, но нигде не было помощи. Меня почти настигло отчаяние. Когда мне посоветовали Асыл Мирас, я уже ни во что не верила. Но уже через неделю мой ребенок перестал постоянно кричать. Она начала выполнять задания, говорить. Был словарный запас из 23 простых слов. Сейчас пошли глаголы, наречия. Но самое главное – именно в этом Аутизм Центре у нее выявили талант. Мы с мужем счастливы и настроены оптимистично».

Контакты для связи:

Елизавета Дёмина,

менеджер по коммуникациям,

моб: +7 775 774 39 89, раб: +7 (727) 321 04 62.

dyomina@utemuratovfund.org

О Фонде Булата Утемуратова

www.utemuratovfund.org

Фонд Булата Утемуратова основан в начале 2014 года. Идея создания Фонда принадлежит его учредителю и Председателю Попечительского совета – Булату Жамитовичу Утемуратову.

Булат Утемуратов – дипломат, бизнесмен, меценат. Входит в топ казахстанского списка Forbes. Ключевой пайщик группы компаний «Верный капитал», владеет банками Форте и Касса Нова. Сфера деловых интересов покрывает финансы, телеком и медиа, гостиничный бизнес, недвижимость, природные ресурсы, транспорт и логистику, производство строительных материалов, потребительские товары и услуги. Общественная деятельность Булата Утемуратова направлена на развитие образования, поддержку спорта, продвижение культурных ценностей и содействие здравоохранению. С 2007 года является Президентом Федерации тенниса Казахстана. Активно развивает большой теннис, вложил более 65 миллионов долларов собственных средств в становление национальных сборных страны, развитие детского тенниса и строительство теннисной инфраструктуры во всех крупных городах.

Миссия Фонда – помогать Казахстану становиться лучшим местом для жизни людей сегодня и в будущем, содействуя развитию здравоохранения, образования и культуры.

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