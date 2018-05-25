Астанчан удивил необычный вид дорожной «зебры»

Предупреждающие надписи на пешеходных переходах Астаны пока наносят вручную.

По мнению полицейских, эти надписи позволят повысить концентрацию внимания пешеходов на дорожное движение и снизить количество ДТП с их участием, сообщили Zakon.kz в пресс-службе ДВД Астаны.

Как отметили в ведомстве, нанесение надписей на тротуарах перед пешеходными переходами было организовано Управлением административной полиции ДВД Астаны. По задумке авторов новшества, надписи на тротуарах «Возьми за руку ребенка!», «Сними наушники!», «Посмотри по сторонам!», поневоле привлекут внимание пешеходов и заставят их быть более осторожными на проезжей части.

«Часто мы наблюдаем такую картину – пешеход переходит проезжую часть в неустановленных местах или через пешеходные переходы, не убедившись в безопасности, пользуясь мобильными телефонами и наушниками, отпускает детей самостоятельно переходить проезжую часть. Теперь наступая на «зебру» пешеходы волей-неволей обратят внимание на эти надписи, и может быть задумаются. Также это дисциплинирует велосипедистов, которые по правилам ПДД должны переходить дорогу в пешем порядке, но часто не делают этого», – говорит руководитель пресс-службы ДВД Астаны София Колышбекова.

По ее словам, сейчас такие надписи появились только на пешеходных переходах по улице Акжол, но со временем полицейские собираются распространить это новшество и на другие нерегулируемые перекрестки города.

«Дело это не очень затратное – требуется лишь трафарет и баллончик с краской. Первые пробные надписи мы наносили вручную, но со временем может быть, придумаем, как механизировать этот процесс», – дополнила С. Колышбекова.

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