В предстоящие трое суток на Казахстан продолжат поступать холодные и влажные воздушные массы с районов Баренцева моря.

В Алматы объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, вечером 27 с прогнозом умеренных дождей и сутки 28 мая на реках Алматы в связи с прогнозом сильных дождей, ожидается формирование паводков, склонового стока.

Ранее синоптики сообщили, что в предстоящие трое суток на Казахстан продолжат поступать холодные и влажные воздушные массы с районов Баренцева моря.

Температура воздуха, после кратковременного повышения, вновь начнёт понижаться сначала на севере, а в понедельник холодные воздушные массы достигнут восточных и юго-восточных районов страны.

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