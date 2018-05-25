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В Алматы объявлено штормовое предупреждение

В предстоящие трое суток на Казахстан продолжат поступать холодные и влажные воздушные массы с районов Баренцева моря.

Фото : inalmaty.kz25 мая 2018, 17:32

В Алматы объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, вечером 27 с прогнозом умеренных дождей и сутки 28 мая на реках Алматы в связи с прогнозом сильных дождей, ожидается формирование паводков, склонового стока.

Ранее синоптики сообщили, что в предстоящие трое суток на Казахстан продолжат поступать холодные и влажные воздушные массы с районов Баренцева моря.

Температура воздуха, после кратковременного повышения, вновь начнёт понижаться сначала на севере, а в понедельник холодные воздушные массы достигнут восточных и юго-восточных районов страны.


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