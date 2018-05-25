Более 500 иностранцев получат казахстанское гражданство

В Акорде под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой прошло очередное заседание комиссии по вопросам гражданства, передает корреспондент BNews.kz.

На заседании были рассмотрены вопросы получения казахстанского гражданства, а также выхода из него.

«Отрадно отметить, что из года в год растет численность тех, кто хочет стать гражданином Казахстана, и это благодаря стабильному социально-экономическому положению, благодаря тому, что у нас хорошо развивается институт гражданства, внешнеэтнические отношения на высоком культурном уровне», - сказала на очередном заседании комиссии по вопросам гражданства Госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова.

Вместе с тем, в ходе заседания комиссии было отмечено, что после подписания Главой государства соответствующего указа гражданами нашей страны станут 587 представителей различных этносов, прибывших к нам из ближнего и дальнего зарубежья.

«Мы всех приветствуем, кто вступает в гражданство Казахстана, желаем им плодотворной работы, здоровье и счастливой жизни в стране», - сказала Госсек РК.

По итогам заседания Комиссией были приняты соответствующие решения и рекомендации.

Отметим, в Казахстане численность населения страны на 1 марта 2018 года составила 18 млн 195,9 тысячи человек и по сравнению с 1 марта 2017 года увеличилась на 240,3 тысячи человек, или на 1,3%.

Нурила Туржан