Денис Евсеев вышел в полуфинал международного турнира ITF Futures

26 мая, в полуфинале турнира казахстанец Денис Евсеев сыграет с Поулом Ворнером из Германии.

Казахстанец Денис Евсеев вышел в полуфинал международного турнира серии ITF Futures в Анталье (Турция). В четвертьфинальном матче казахстанец Денис Евсеев выиграл теннисиста из Турции Ченгиза Акчу со счетом 6:3,4:6,6:3.

Завтра, 26 мая, в полуфинале турнира казахстанец Денис Евсеев сыграет с Поулом Ворнером из Германии.

Напомним, что ранее в матче второго круга казахстанец переиграл россиянина Дмитрия Воронина со счетом 6:3,7:5.