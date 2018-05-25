Денис Евсеев вышел в полуфинал международного турнира ITF Futures
25 мая 2018, 17:41
26 мая, в полуфинале турнира казахстанец Денис Евсеев сыграет с Поулом Ворнером из Германии.
Казахстанец Денис Евсеев вышел в полуфинал международного турнира серии ITF Futures в Анталье (Турция). В четвертьфинальном матче казахстанец Денис Евсеев выиграл теннисиста из Турции Ченгиза Акчу со счетом 6:3,4:6,6:3.
Завтра, 26 мая, в полуфинале турнира казахстанец Денис Евсеев сыграет с Поулом Ворнером из Германии.
Напомним, что ранее в матче второго круга казахстанец переиграл россиянина Дмитрия Воронина со счетом 6:3,7:5.
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