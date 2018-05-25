Невакцинированные граждане больше подвержены иностранным вирусам

Мы уже видим негативные последствия отказа от вакцинации - Биртанов.

Привозные инфекции стали актуальными в Казахстане из-за нежелания граждан вакцинироваться. Об этом сегодня в Астане на встрече с представителями НПО рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в стране соблюдается минимальный индикатор вакцинированных людей – 95%. Но, тем не менее, уровень отказов у министра вызывает обеспокоенность.

«Мы изучали этот вопрос, оказалось, что большая часть отказов связана не с религиозными убеждениями, а боязнью получения последствий и осложнений, что некачественные вакцины и так далее», - сказал Биртанов.

Он призвал общественников совместно работать над повышением информированности граждан. Также он заметил, что подобная проблема существует не только в Казахстане.

«Мы уже видим негативные последствия отказа от вакцинации – участились случаи привозных инфекций, когда не вакцинируются за рубежом, отказываются от вакцинации здесь, в этой части нам надо работу усиливать», - сказал он.

Помимо этого, он сообщил, что в стране наблюдается стабильная положительная динамика по ряду заболеваний. Снизилась детская, общая и материнская смертность.

Снизилось количество пациентов с болезнями системы кровообращения, туберкулезом, злокачественными новообразованиями. За год увеличилась продолжительность жизни (с 72,4 до 72,95).

«Глобальная цель - вступить в 30-ку развитых стран, и долгосрочные цели мы ставим для достижения ключевых индикаторов: качество жизни и здоровья населения, соответствующие 30-ки развитых стран. Поэтому есть куда стремиться», - добавил он.

К слову, одним из направлений работы Минздрава стало развитие системы общественного здравоохранения. То есть цель министерства - не здоровье пациента, а здоровье общества вцелом.

«Президент в своем послании дал поручение разработать комплекс мер по укреплению общественного здоровья. В прошлом году мы концентрировались на воссоединении и интеграцию МЗ и службы охраны общественного здоровья. Так появился комитет охраны общественного здоровья, который занимается контролем за соблюдением прав граждан на охрану здоровья, в том числе контроля качества медуслуг»,- заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!