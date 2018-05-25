Молния поразила чабана в ВКО

В регионе это первый случай в этом году, когда человек пострадал от молнии.

В Восточном Казахстане из-за разряда молнии с термическими ожогами в районную больницу госпитализирован пастух, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Случай произошел сегодня днем, недалеко от села Зенковка Бородулихинского района. 48-летний мужчина пас скотину на открытой территории в то время, когда погода начала портиться. Грозовой разряд задел пастуха, в результате чего он получил ожог левой ноги и шеи и чудом остался жив. В настоящее время пострадавший госпитализирован в отделение реанимации районной больницы.

ДЧС ВКО напоминает гражданам: при выезде на природу необходимо следить за прогнозом погоды. В ближайшее время синоптики на территории области прогнозируют грозу и усиление ветра. К слову, в регионе это первый случай в этом году, когда человек пострадал от молнии.

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