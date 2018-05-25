В Кембриджском университете издадут антологию современной казахской литературы

Антология будет издаваться не только в печатном, но и в электронном и аудиоформатах, с дальнейшим размещением на популярных онлайн-платформах.

Антология современной казахской литературы на английском языке будет издаваться Кембриджским университетом при поддержке Британского Совета, сообщает МИА «Казинформ».

Известные казахстанские писатели, поэты, критики и литераторы собрались в алматинском Доме дружбы, чтобы обсудить структуру и содержание двух томов антологии современной казахстанской литературы, которые будут переведены на 6 языков ООН. Проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире», благодаря которому столь масштабная и беспрецедентная переводческая инициатива стала возможной, является одним из направлений Государственной программы «Рухани жаңғыру», инициированной Главой государства. Поэтому внимание и контроль над реализацией программы на самом высоком уровне. Рабочей группой, ответственной за проект руководит заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Аида Балаева, которая детально обсудила алгоритм работы с литературной общественностью.

Говоря о проекте, она отметила, что самым важным в работе над антологией является качество перевода и по-настоящему широкое, международное распространение изданий. Поэтому к подготовке антологии на английском языке привлекаются такие авторитетные и известные всему миру организации, как Британский Совет и Кембриджский университет. Они согласись стать партнерами проекта по организации перевода, распространению и продвижению изданий. Организаторы проекта намерены добиваться такого же высокого уровня партнеров и в работе над изданиями антологии на французском, испанском, китайском, арабским и русском языках. Литературное сообщество Казахстана полностью поддержало как подходы к организации работы, так и предложенную структуру антологий.

Как отметила Аида Балаева: «Этот проект создает возможность для широкого взаимодействия наших авторов с иностранными коллегами, международными литературными агентами и экспертами, позволит расширить доступ мировой общественности к казахстанским произведениям и интегрировать их в глобальный литературный процесс».

Кроме того, переведенная антология будет издаваться не только в печатном, но и в электронном и аудиоформатах, с дальнейшим размещением на популярных онлайн-платформах.

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