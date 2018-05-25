В Восточном Казахстане для более 9,7 тысяч выпускников прозвенел последний звонок

В Восточном регионе на финансирование грантов для студентов планируется выделить беспрецедентную для региона сумму в 5 млрд. тенге.

В пятницу, 25 мая, в школах Восточно-Казахстанской области прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. С «последним звонком» учеников и выпускников Назарбаев интеллектуальной школы и средней школы №39 города Усть-Каменогорск поздравила заместитель акима области Асем Нусупова, ректор ВКГУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген и представители управления образования области, сообщает zakon.kz.

НИШ города Усть-Каменогорск, которая в этом году получила новое здание, выпускает 79 учеников, из них пять претендуют на получение «Алтын белгі», пять выпускников - на аттестат с отличием. Кроме того, 4 выпускника уже приглашены на обучение в ведущие высшие учебные заведения стран мира.

В поздравительной речи заместитель акима области отметила, что государством создаются все условия для получения казахстанцами качественного современного образования.

- Дорогие выпускники, сегодня у вас особый день - вы начинаете взрослую жизнь. Перед вами большая дорога в будущее. Чтобы идти в правильном направлении вы должны применять и приумножать знания, быть воспитанными, уметь ставить перед собой цели. Вы получили необходимый вам объем знаний, который обязательно пригодится в жизни. Уверена, вы верно выберете будущую профессию, будете жить и трудиться во благо Родины и своего народа. Глава государства оказывает огромную поддержку молодежи, для того, чтобы вы были конкурентоспособными, имели такие же условия для личностного развития, как ваши сверстники в других развитых странах.

В Восточном регионе на финансирование грантов для студентов планируется выделить беспрецедентную для региона сумму в 5 млрд. тенге. Это 400 образовательных грантов для подготовки востребованных кадров с высшим образованием.

В рамках спецпроекта «Менің мектебім» планируется обеспечить 277 полнокомплетных средних школ области 476 кабинетами химии, физики, биологии, робототехники по стандарту Назарбаев интеллектуальных школ.

В нашей области, которая является пилотной в республике, второй год реализуется Комплексный план развития трехъязычия.

Я желаю, чтобы вы достойно сдали ЕНТ, экзамены и получили возможность учиться в лучших ВУЗах страны и области, - подчеркнула замеситель акима области.

Ректор ВКГУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген поблагодарил педагогический коллектив за плодотворную работу с университетом и пожелал учащимся успешно сдать выпускные экзамены и ЕНТ.

Также, заместитель акима области Асем Нусупова, и ректор ВКГУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген, представители управления образования побывали на последнем звонке в 39 школе г. Усть-Каменогорск, которая является пилотной школой в республике по внедрению обновлённого содержания образования. Учащиеся школы показали высокие результаты по итогам апробации новой программы. Прозвучали поздравления и слова напутствия выпускникам, пожелания успехов на новом этапе жизненного пути.

Всего в этом году последний звонок прозвенел для 9 740 выпускников 11-х классов, из них около 700 претендуют на звание «Алтын белгі».

Добавим, 29 мая для восточно-казахстанских школьников начнутся выпускные экзамены, а с 20 июня по 5 июля пройдет Единое национальное тестирование.

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