17 миллионов тенге направили на раскопки древних городищ в Алматинской области

В ближайшее время в области начнутся археологические исследования петроглифов «Қойлық» в Сарканском, «Ешкіөлмес» в Ескельдинском, курганов «Бұрғансақ», «Таңбалытас» в Жамбылском районах.

На территории сел Шенгельды и Кыргауылды Алматинской области завершены археологические раскопки древних городищ. На эти цели из областного бюджета было направлено 17миллионов тенге, передает zakon.kz.

Об этом сообщил аким области Амандык Баталов на брифинге в Службе центральных коммуникации г.Астана, посвященной итогам первого года реализации в регионе программы «Рухани жаңғыру».

Между тем, стало известно, что в самое ближайшее время в области начнутся археологические исследования петроглифов «Қойлық» в Сарканском, «Ешкіөлмес» в Ескельдинском, курганов «Бұрғансақ», «Таңбалытас» в Жамбылском районах.

- Изучение древних памятников материальной культуры также находится на особом счету. Буквально на днях состоялось открытие памятника Жамбылу Жабаеву в селе Узынагаш Жамбылского района, полностью построенный за счет средств спонсора. Значимыми событиями этого года станут международная научно-познавательная экспедиция по пути следования ШоканаУалиханова в Кашгарию«Шоқанізімен» и медиа-экспедиция «Мукали» в КНР. О наших красивейших просторах региона скоро узнает каждый, - подчеркнул Амандык Баталов.

Для привлечения населения к изучению истории, развития регионального туризма родного края выработано 15 новых краеведческих маршрутов по сакральным местам области. Создано «Жетысуское географическое сообщество», которым разработана уникальная скретч-карта Жетысу.

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