Предприниматели и меценаты Алматинской области активно вкладывают в развитие региона

Как проинформировал аким области, на 2019-2022 годы запланирована реализация 122 проектов на сумму 5,9 млрд тенге.

В Алматинской области большую поддержку со стороны меценатов и предпринимателей – уроженцев Жетысу нашла подпрограмма «Атамекен». Они безвозмездно вкладывают средства в реализацию спецпроекта «Туғанжер» Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникации г.Астана проинформировал аким области Амандык Баталов, передает zakon.kz.

Среди проектов, реализуемых меценатами, ввод таких весомых культурных объектов как мемориальный музей «Батыр бабалар», историко-культурный центр Первого Президента – Лидера нации «Атамекен». Только в рамках спецпроекта «Туғанжер» в прошлом году реализовано 193 проекта на общую сумму 17,7 млрд тенге», - сказал аким области Амандык Баталов.

Отметим, важные социальные проекты. Это строительство ТОО «Финансово-промышленным холдингом «BN INVEST» 17 жилых домов для социально-уязвимых слоев населения в с.Шамалган Карасайского района на сумму 160 млн. тенге.Большая работа проведена силами мецената, председателя совета директоров ТОО «ABM Group» Азамата Молдакасымова и в Балхашском районе: построены начальная школа, детская площадка, осуществлен ремонт сельских дорог, проведена линия освещения. В общей сложности предприниматель инвестировал в развитие села Бояулы свыше 650 млн тенге.

Известный меценат, президент корпорации «Жер-су» Бауыржан Оспанов оказывает поддержку и в развитии бизнеса. В рамках семинара «BastauСamp» в Алакольском районе 12 лучших стартапов молодых предпринимателей получили гранты в размере до 1 млн тенге, - подытожил Амандык Габбасович.

В целом, как проинформировал аким области, на 2019-2022 годы запланирована реализация 122 проектов на сумму 5,9 млрд тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!