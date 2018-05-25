158 студентов получили стипендии акима Актюбинской области

Бердыбек Сапарбаев отметил, что государство создает все условия для поддержки и развития конкурентоспособности казахстанской молодежи.

В пятницу, 25 мая, в Актобе состоялось заседание Совета по делам молодежи при акимате области. В его работе принял участие глава региона Бердыбек Сапарбаев, которому студенты могли в режиме живого диалога задать интересующие их вопросы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

На встрече аким области рассказал о реализуемой в регионе молодежной политике. Бердыбек Сапарбаев отметил, что государство создает все условия для поддержки и развития конкурентоспособности казахстанской молодежи.

- Лишь одно из подтверждений этого факта – недавно объявленные пять социальных инициатив Главы государства. В рамках инициативы Президента о доступности высшего образования будет выделено 20 тысяч дополнительных грантов. Еще одна инициатива направлена на обеспечение жильем – для этого значительно снизят процентную ставку по ипотечным займам и продлят срок погашения. В рамках другой инициативы только в Актюбинской области планируем построить 8 общежитий для студентов вузов и ссузов, - подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил актюбинских студентов за активное участие в общественной жизни региона и государственных программах, к примеру, таких как «Жасыл ел». Отметим, с прошлого года студенческие отряды в нашей области работают круглогодично. Планируется, что в этом году в них побывают около 6 тысяч молодых людей.

- Пользуйтесь возможностями, которые вам предоставляет государство. У молодых всегда много идей, смелее реализуйте их. Именно для этого создан Совет по делам молодежи, Совет молодых ученых. Вместе с тем, молодые люди доверчивы. Прежде чем начать какое-либо дело, последовать за чьим-то призывом, задайтесь лишь одним вопросом: «нужно и полезно ли это для меня, для моего народа, для моей страны?». Когда вы уверенно ответите «да!», тогда и беритесь за дело. Государство всегда поддерживает, возлагает на вас большие надежды, ваш долг – оправдать их, - обратился к молодым актюбинцам Бердыбек Сапарбаев.

В ходе мероприятия 158 студентам из малообеспеченных семей, отличившимися успехами в учебе, науках, культуре и спорте были вручены именные стипендии акима области. Для 122 студентов вузов размер стипендий составил 160 000 тенге, для 36 учащихся колледжей области - 80 000 тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!