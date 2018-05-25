Столичный школьник поступил сразу в 7 университетов мира

В будущем Нурали планирует стать инженером в области компьютерных технологий.

В популярной социальной сети Инстаграм все чаще у школьников можно увидеть хэштег #учитьсямодно. Действительно, учащиеся казахстанских школ стали более ответственными и стремятся получить престижное образование за границей, сообщает Елорда инфо.

В Астане ученик школы для одаренных детей №9 «Зерде» Нурали Сарбакыш поступил в рекордное количество иностранных вузов.

«Я оканчиваю школу на «5», постараюсь со знаком отличия Алтын белгі. Меня приняли в 7 вузов, один из которых казахстанский. Если перечислять, то один был на Кипре - Европейский университет Lefke, второй в Германии в Бремене университет Jacobs, три их них в Китае: в Пекине, Шанхае и Хуфей», - говорит Нурали.

Также школьник уже поступил на программу Foundation в Назарбаев университет, но не упустил шанс воспользоваться возможностью быть зачисленным сразу на бакалавриат. Во втором случае результат огласят только через несколько месяцев. Разница между этими двумя случаями заключается в том, что в программу Foundation входит изучение английского языка и общих предметов, соответственно обучение будет на год дольше, нежели при поступлении сразу на бакалавриат.

«Вообще нужно начинать сильную подготовку в 9-10 классах. Нужно подтягивать английский, сдавать иностранные экзамены, такие как SAT (Scholastic Aptitude Test и Scholastic Assessment Test, дословно Академический оценочный тест), IELTS (International English Language Testing System - международная система оценки знания английского языка), TOEFL (Test of English as a Foreign Language - тест на знание английского языка как иностранного). Нужно уделять этому как можно больше времени. У абитуриента должна быть идеальная академическая история. Также ты должен писать о себе, то есть эссе, кто ты есть, какая ты личность. Даже если у тебя результаты по тестам не самые лучшие, но если ты сумел показать, что ты четко знаешь свою цель и сумел красиво выразить на бумаге, чтобы человек из приемной комиссии, понял, что вот ты умный парень и в тебя лучше вложиться», - советует школьник.

В будущем Нурали планирует стать инженером в области компьютерных технологий.

Нурали Сарбакыш сдавал SAT и IELTS в начале учебного года. Он отметил, что, несмотря на общие требования в некоторых университетах проходят и свои приемные экзамены.

«Вообще выбор университета - очень сложное личное дело. Каждый человек при выборе ищет свое. Например, кто тяготеет к экономике, финансам ищет университет такого направления. Технарь, айтишник ищет определенное направление. Конечно, он сначала ищет топовые университеты для себя. Но это довольно сложно, потому что там, в год поступает десятки тысяч человек, там невероятная конкуренция. Но нельзя расстраиваться, если ты не поступил туда, нужно наоборот стремиться, пытаться все больше и больше. Сам по себе выбор университета морально тяжелая вещь. Ты должен понимать, что заграницей ты будешь один, там совершенно другая культура. Совершенно другими обычаями. Ты должен быть готов к этому», - объяснил школьник.

Нурали еще не выбрал университет, но не исключает из списка возможных вариантов и казахстанский университет.

«Я пока с выбором не определился. Я бы хотел отдать предпочтение Катару и Германии. Мне кажется это передовые страны именно по моей специальности. Однако в Китае тоже очень хорошо. Я еще не выбрал. Казахстанский университет я тоже рассматриваю, просто только недавно получил ответ и еще не думал. Также я побеждал в олимпиаде университета Сулеймана Демиреля, где занял 4-е место. Там был 50% грант. В Kimep занял второе место - тоже 50% грант. Но я отказался», - добавил он.

Директор школы «Зерде» Алия Жанибекова считает, что, несмотря на престижность получения высшего образования за границей, одаренные дети должны оставаться в стране в рамках воспитания патриотизма. Именно по этой причине в школе регулярно проводятся беседы с учениками и их родителями,

«В этом году у нас выпускается 39 учеников, которых начали готовить к поступлению в высшие учебные заведения еще в 10 классе. Есть хороший результат этой подготовки: три ученика выиграли гранты в заграничных университетах. Но мы уделяем большое внимание тому, чтобы одаренные дети поступили в Назарбаев университет. На сегодняшний день 11 учеников школы поступили на гранты в этот университет. Мы, разумеется, не против поступления в иностранный вуз, но стараемся, чтобы большее количество учеников остались в Казахстане», - сказала директор школы.

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