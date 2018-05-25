В Сарыагашском районе ЮКО реализуются новые проекты

Одновременно жильем будут обеспечены около 600 семей.

В ходе рабочей поездки в Сарыагашский район аким области Ж.Туймебаев ознакомился со строительством 13-ти 5-этажных жилых домов на 585 квартир. Встретившись с представителями подрядной организацией, глава региона дал ряд поручений, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

«Одновременно жильем будут обеспечены около 600 семей. Такого в регионе не было за последние 45 лет. Это еще раз подчеркивает глубокую заботу Главы государства о народе. Главное необходимо уделять особое внимание качеству возводимых домов и своевременному завершению строительных работ», - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, в ходе визита в район аким области ознакомился с работой ТОО «Агро Фуд Казахстан», которое занимается развитием интенсивного садоводства на площади 250 га. На сегодня в садах товарищества на 22 га привиты саженцы вишни, на 13 га - абрикоса, на 70 га - персика и на 92 га - яблони. Это один из крупных проектов области. Стоит отметить, что в области впервые высадили саженцы персика на площади 70 гектаров. Это один из ярких проектов, реализованных в рамках поручения главы региона.

«В будущем в этих садах планируют получать около 60 тонн яблок. Учитывая, что средний показатель по области составляет 15 тонн продукции, в нашей области таких показателей еще не было. Нужно обмениваться опытом с данным товариществом, наладить работу со специалистами и увеличивать количество таких садов», - подчеркнул аким области.

Вместе с тем, в ходе визита в Сарыагашский район Ж.Туймебаев подверг критике ряд незаконно построенных зданий и торговых мест, поручив акиму района исправить вышеуказанные недостатки. Кроме того, глава региона встретился и побеседовал с местными жителями.

«В прошлом году в ряде населенных пунктах района - Дербесек, Жибек жолы, Жемисты, Кызылжар, Акжар были отремонтированы дороги и построены пешеходные дорожки. 8 поселков в этом районе обеспечили природным газом, 2700 домов получили доступ к голубому топливу. Помимо этого, в этом году природный газ проведут в 13 населенных пунктов района, а 10 сел обеспечат чистой питьевой водой», - сказал глава региона.

В завершении встречи аким области призвал жителей соблюдать чистоту и порядок, а также внести свой вклад в развитие страны.

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