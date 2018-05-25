Правительство и предпринимателей Мальдив пригласили в Казахстан

Казахстан и Мальдивы обсудили возможности расширения сотрудничества в политической и экономической сферах.

Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов принял Специального представителя Президента Мальдивской Республики – Министра окружающей среды и энергетики Торика Ибрагима, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе прошедшей в дружественной обстановке беседы стороны обсудили возможности сотрудничества и взаимной поддержки инициатив двух стран в рамках международных организаций. В частности, выражена надежда на скорейшее присоединение Мальдив к Уставу Исламской организации по продовольственной безопасности, инициированной Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в ходе председательства Казахстана в Организации исламского сотрудничества. Подчеркнуто, что установившиеся конструктивные отношения и взаимная поддержка окажет благоприятное влияние на расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Министр пригласил правительство и предпринимателей из Мальдивской Республики посетить Казахстан для более детального изучения возможностей развития деловых контактов, в том числе в рамках Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов и Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub». К. Абдрахманов обратил особое внимание на возможность сотрудничества в туристической сфере в обоих направлениях. В этих целях прорабатывается возможность подписания авиационного соглашения.

Торик Ибрагим в качестве Специального представителя Президента Мальдивской Республики выразил просьбу о поддержке кандидатуры Мальдив в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы. Он рассказал, что основными приоритетами предвыборной программы Мальдив являются достижение целей устойчивого развития, борьба с терроризмом, энергетические проблемы, изменение климата и др.

Кроме того, мальдивский политик, говоря о возможностях двустороннего сотрудничества, сделал акцент на возможном использовании опыта Казахстана в развитии сектора возобновляемых источников энергии, особенно в свете проведенной международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Мальдивы – островное государство, активно внедряющее «зеленые» технологии с целью автономизации энергетического сектора. Еще одной важной темой обсуждения стало возможное сотрудничество в сфере высшего образования.

Выражена благодарность Казахстану за поддержку Альянса малых островных государств, члены которого на себе испытывают последствия изменения климата, в особенности, подъема уровня мирового океана.

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