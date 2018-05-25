Женщина разрубила тело мужа на части неделю выносила на свалку в СКО

Жестокой убийце собственного мужа вынесли приговор.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области вынесли приговор 56-летней женщине за убийство сожителя, передаёт корреспондент BNews.kz.

10 февраля этого года подсудимая поругалась со своим сожителем из-за того, что ей необходимо было выйти из дома по делам. Мужчина высказался против намерений подсудимой, потому что после перенесённых операций он был, слаб и с трудом передвигался.

В результате ссоры у Буниной возник преступный умысел. Она оттолкнула, подошедшего к ней мужчину, из-за чего он, потеряв равновесие, упал на находящийся позади него кухонный диван. Уже лежащему мужчине она стала наносить множественные удары в область головы и лица. Затем она взяла в правую руку нож и нанесла им множественные удары по телу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

После чего, Бунина вынесла труп на балкон своей квартиры и на протяжении недели расчленяла тело топором, части трупа выносила и выбрасывала в мусорные контейнеры, установленные во дворе лома.

18 февраля части правых верхних и нижних конечностей мужчины были обнаружены у мусорных контейнеров. На следующий день Е.Бунину задержали сотрудники полиции, а на балконе её квартиры они нашли голову с верхней частью туловища.

"Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области Елена Бунина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьи 99 части 1 Уголовного кодекса РК "Убийство" и ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - зачитал приговор судья Исмаилов.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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