Сагинтаев провел встречу с бизнесменами Костанайской области

Как отметил Бакытжан Сагинтаев, все программы, которые инициированы Президентом РК и приняты Правительством, в области успешно реализуются.

В ходе встречи рассмотрены вопросы реализации в области технологической модернизации, цифровизации, дальнейшей диверсификации экономики, подготовки кадров, управления трудовыми ресурсами и развития бизнеса, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Бакытжан Сагинтаев отдельно остановился на подписанном Главой государства Законе по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности. Правительством была проведена большая подготовительная работа. Законом вносится более тысячи поправок в действующее законодательство. Это уже шестой пакет поправок по легкости ведения бизнеса с 2014 года.

Закон направлен на реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности, совершенствование регулирования информационных инструментов и механизма анализа регуляторного воздействия, реформирование обязательных услуг, оказываемых субъектами естественных монополий и квазигоссектором, а также исключение норм, препятствующих конкуренции. Кроме того, законопроект предусматривает меры по фронтальному снижению издержек бизнеса и улучшению позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business».

В Костанайской области сосредоточены крупные производства сельскохозяйственной продукции и промышленности. В этой связи успешная реализация Госпрограммы развития АПК, в которую Правительством РК внесены коррективы, имеет большое значение. Премьер-Министр обратил внимание присутствующих на вопрос переработки сельхозпродукции.

Как отметил Бакытжан Сагинтаев, все программы, которые инициированы Президентом РК и приняты Правительством, в области успешно реализуются. На сегодняшний день при поддержке государства наряду с сельским хозяйством развиваются отрасли машиностроения и перерабатывающей промышленности. В регионе большая работа проводится по исполнению «Пяти социальных инициатив», частности, Премьер-Министр отметил плодотворную работу в строительной сфере.

Подробнее о социально-экономическом развитии региона в контексте реализации поручений Главы государства, об исполнении государственных и региональных отраслевых программ доложил аким Костанайской области А. Мухамбетов. По словам руководителя региона, в качестве резервов роста в ближайшие годы область планирует реализацию 40 инвестпроектов на 1,2 трлн тг, с созданием более 6000 рабочих мест.

Реализация запланированных мероприятий и инициатив с начала года позволила привлечь в регион 44,6 млрд тг инвестиций, из которых почти 89% приходится на собственные средства бизнесменов.

Что касается развития социальной сферы, то в области исполняются «Пять социальных инициатив Президента», реализуется жилищная программа «Нұрлы Жер». С начала года сдано 92,3 тыс. м² жилья с ростом на 15,5%. Всего по 2018 году в области планируется ввести 297 тыс. м² жилья, с ростом на 12,2%.

Справочно: В рамках второй инициативы с начала 2019 года в области снижается налоговая нагрузка для 57,2 тыс. человек с заработной платой 63 125 тг и меньше на общую сумму 1,6 млрд тг.

В соответствии с третьей инициативой для повышения доступности и качества высшего образования и улучшения условий проживания студенческой молодёжи планируется строительство пяти и реконструкция двух общежитий, что позволит улучшить условия проживания 2700 студентов.

С целью повышения доступности высшего образования в текущем учебном году предоставлены 34 гранта по педагогическим и техническим специальностям. В следующем учебном году планируется выдать уже 200 грантов, 100 из которых на медицинские специальности и 100 — на педагогические и технические профессии.

На реализацию четвертой инициативы по расширению микрокредитования на текущий год предусмотрено около 4,2 млрд тг, что на 31% превышает сумму прошлого года. Будет выдано более 400 кредитов.

Благодаря реализации инфраструктурных проектов создаются новые рабочие места и появляется дополнительная возможность для трудоустройства безработных и непродуктивно самозанятых граждан. За четыре месяца реализации Комплексного плана содействия занятости населения их число сократилось до 36,2 тыс. человек. Кроме того, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства будут трудоустроены более 16 тыс. человек, около 3 тыс. граждан обеспечены бесплатным техническим и профессиональным образованием.

С комментариями по своим направлениям выступили вице-министр образования и науки Б. Асылова, министр по инвестициям и развитию Ж. Касымбек. С анализом экономического состояния области выступил министр национальной экономики Т. Сулейменов. О ситуации на рынке труда региона и предстоящих задачах доложила министр труда и социальной защиты населения М. Абылкасымова.

Председатель правления НПП «Атамекен» А. Мырзахметов, докладывая о вопросах развития МСБ в регионе и его перспективах, прокомментировал принятый Закон по вопросам совершенствования сферы предпринимательства.

«Вчера я имел честь присутствовать на публичном подписании Главой государства этого документа. Его значение для бизнеса, тот масштаб перемен, которые он принесет, нам еще предстоит осмыслить. Сейчас открываются новые возможности для развития МСБ – только занимайся, плати налоги, работай!», — заключил А. Мырзахметов и призвал всех предпринимателей региона и страны в целом к повышению ответственности бизнеса.

В ходе обсуждения также выступили представили региональной общественности и бизнес-сообщества. Президент АО «ССГПО» Б. Мухаметкалиев рассказал о проектах Индустрии 4.0 на предприятии и планах по трудоустройству работников, высвобождаемых в рамках цифровизации. Генеральный директор АО «Варваринское» И. Николишин — о цифровизации производственных процессов на предприятии. Директор Житикаринского политехнического колледжа Р. Шукманова — об обучении и переобучении по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Кроме того, глава крестьянского хозяйства И. Естаев, президент АО «Группа компаний «Аллюр» О. Цой, генеральный директор АО «Костанайский мелькомбинат» А. Микетки высказались в поддержку нового Закона о совершенствовании предпринимательской деятельности.

«До сегодняшнего дня не совсем понятен был механизм получения техусловий субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора, так как не было единых правил. В рамках нового закона предусмотрено четкое регулирование услуг, предоставляемых бизнесу. Мы благодарны за это Главе государства», — сказала в своем выступлении директор ТОО «Репако» Н. Булатова.

На совещании также выступил председатель правления ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов», глава представительства «Европейского банка реконструкции и развития» в РК Агрис Прейманис.

По итогам обсуждения, Премьер-Министр РК отметил, что Закон по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности способствует повышению конкурентоспособности бизнеса, а как следствие — района, области, страны. Данные законодательные изменения разработаны в целях обеспечения вхождения Казахстана в первую тридцадку стран мира.

Напомним, сегодня Бакытжан Сагинтаев по поручению Главы государства посетил с рабочей поездкой Костанайскую область. Цель — разъяснение Закона по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности и ознакомление с ходом реализации Посланий и «Пяти социальных инициатив Президента». Ранее в текущем году Б. Сагинтаев уже побывал с рабочими поездками в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской областях.

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