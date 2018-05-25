В июне ФК "Астана" может возглавить Роман Григорчук

Новым главным тренером «Астаны» может быть назначен украинский специалист Роман Григорчук, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

Фамилия Григорчука применительно к «Астане» уже называлась и ранее. Тренер из Украины еще зимой назывался потенциальным сменщиком Станимира Стоилова. Причем, речь шла именно о лете. Дело в том, что для «Габалы», которую ныне возглавляет украинец, сезон еще не завершен. В понедельник ей предстоит сыграть в финале Кубка Азербайджана против «Кешлы». И лишь после этого матча тренер сможет дать окончательный ответ – останется ли он на своем нынешнем месте работы или же переедет в столицу Казахстана.

Дело в том, что сам Григорчук не горит желанием покидать «Габалу», к которой прикипел за три года работы. Но спонсоры клубы намерены снизить бюджет на следующий сезон, а украинский специалист желает решать более глобальные задачи, нежели борьба за медали и Кубок внутри страны. «Астана» с ее масштабами и задачами идеально подходит под амбиции 53-летнего тренера.

К тому же, дополнительным фактором, влияющим на решение Григорчука, является еще и личное знакомство с президентом «Астаны» Саяном Хамитжановым. Тренер и менеджер уже несколько раз встречались и общались на различные темы без участия посредников. И Григорчук бегло знаком с ситуацией в команде, ее возможностями, да и чемпионат Казахстана он уже изучал. Со стороны, конечно же. При этом, скорее всего, нынешний главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян может войти в тренерский штаб украинца и будет его ближайшим ассистентом.

Коненчо, Григорчук может и не решиться на переезд в Казахстан. Как говорилось выше, он прикипел к «Габале» и относится к своему возможному уходу из этого клуба без особого энтузиазма. Это понимают и в «Астане». Поэтому руководства чемпиона страны также параллельно ведет переговоры и с другим специалистом, хорошо знакомым с возможностями «Астаны» и знающим КПЛ изнутри. Но этот вариант рассматривается в стане столичной команды как экстренный.

Стоит отметить, что Роман Григорчук известен по своей работе с украинскими клубами «Металлург» (Запорожье) и «Черноморец» (Одесса). Но начинал свой тренерский путь он в Латвии, проработав с «Динабургом» и «Вентспилсом».