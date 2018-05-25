Последний звонок алматинских школьников охраняли почти 2 тыс полицейских

Также инспекторами по делам несовершеннолетних и участковыми инспекторами полиции усилена профилактическая работа по увеселительным заведениям и торговым точкам города.

Сегодня, 25 мая, в Алматы прозвучат последние звонки для ребят, заканчивающих школы города: наступают долгожданные летние каникулы. Во всех школах города прошли массовые мероприятия и в этой связи полицейские Алматы заступили на усиленный режим службы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.

"За каждой общеобразовательной школой закреплены сотрудники полиции из числа инспекторов нашего подразделения и Местной полицейской службы, которые находились с учащимися до завершения мероприятий. Наши сотрудники несут службу в качестве дополнительного усиления в этот день. В это число входят сотрудники дорожно-патрульной полиции, экипажи которых были рассредоточены у всех школ города. Также инспекторами по делам несовершеннолетних и участковыми инспекторами полиции усилена профилактическая работа по увеселительным заведениям и торговым точкам города, с целью предотвращения нарушений прав несовершеннолетних, а именно продажа алкогольных напитков и табачных изделий, допущение нахождения в ночное время без законных представителей и другое", - рассказал заместитель начальника Управления административной полиции полковник полиции Еркин Утегенов.

Представитель полиции рассказа самым маленьким учащимся школ о мерах безопасности на дорогах и в общественных местах, а также пожелал выпускникам успешного поступления в ВУЗы, а учащимся безопасно и увлекательно провести летние каникулы.

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