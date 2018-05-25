Пропавшую в Алматинской области девочку полицейские нашли у подруги в гостях

Девочка уже неоднократно сбегает из родительского дома. И инспекторы ювенальной полиции в этот раз нашли ее в Алматы, где она гостила у подруги.

Более двух недель полицейские Алматинской области разыскивали пропавшую 14-летнюю девочку из села Байсерке Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, информация об исчезновении девочки поступила 7 мая в Илийское РУВД, сотрудники которого совместно с родными подростка незамедлительно организовали масштабные поиски. В итоге без вести пропавшую удалось на днях отыскать на территории Алматы.

«Девочка уже неоднократно сбегает из родительского дома. И инспекторы ювенальной полиции вместе с матерью школьницы в этот раз нашли ее в Алматы, где она гостила у одной из своих подруг. Полицейские осуществили огромный объем работы, устанавливая все имеющиеся связи пропавшей без вести девочки и проверяя каждый адрес, где она могла бы находиться» - отметили в полиции.

В ведомстве также заверили, что с разысканной школьницей и ее матерью проведена профилактическая беседа с вынесением строгого предупреждения о недопустимости рецидива.

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