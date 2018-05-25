В алматинском аэропорту изъяли крупную партию ювелирных украшений
Изъяты ювелирные изделия весом более 13 кг на сумму 103 миллиона тенге.
Фото : vestikavkaza.ru25 мая 2018, 21:37
В аэропорту Алматы пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей контрабанду золота из Турции, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
«25 мая в ходе проведенных в международном аэропорту Алматы оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента КНБ РК по Алматы пресечена преступная деятельность организованной группы, члены которой, используя служебное положение, осуществляли контрабандный ввоз ювелирных изделий из Турции», - говорится в сообщении.
В результате проведенных мероприятий изъяты ювелирные изделия весом более 13 кг на сумму 103 миллиона тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
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