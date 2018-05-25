В очередной американской школе стреляли: есть раненые
Стрелка задержала полиция.
Фото : News Front25 мая 2018, 21:48
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе города Ноблсвилл (США, штат Индиана), передает "Интерфакс".
Пострадали два человека, сообщается о 13-летней девочке, которая получила ранения. Стрелка задержала полиция.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4920159-e19b92b63baddf9d484e1d163b9f8577
Сейчас читают
Читайте также