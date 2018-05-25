В очередной американской школе стреляли: есть раненые

Стрелка задержала полиция.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе города Ноблсвилл (США, штат Индиана), передает "Интерфакс".

Пострадали два человека, сообщается о 13-летней девочке, которая получила ранения. Стрелка задержала полиция.

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