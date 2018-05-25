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Возбужденно уголовное дело по факту отравления школьников в Кызылорде

В областной инфекционной больнице предварительный диагноз «сальмонеллез», изначально поставленный детям, был снят.

Фото : Правда.Ру25 мая 2018, 22:07

Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления детей в школьной столовой села Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

«По данному факту проводятся досудебные следственные мероприятия по статье 304, части 1. Другая информация не разглашается», - говорится в сообщении ведомства.

В областной инфекционной больнице предварительный диагноз «сальмонеллез», изначально поставленный детям, был снят.

«В ходе проверки у работника школьной столовой выявлены признаки стафилококка. После лабораторных исследований и нахождения стафилококка, диагноз сальмонеллез снят», - сказала главный врач областной инфекционной больницы Айна Мухамбетова.

Как сообщалось ранее, 25 учеников отравились в школьной столовой. Через 2-3 часа после приема пищи дети обратились в сельскую врачебную амбулаторию. В центральную районную больницы были доставлены четверо детей. На тот момент состояние детей было средней тяжести, отмечались тошнота и жидкий стул.

«На сегодняшний день состояние 21 ребенка удовлетворительное, они дома под медицинским наблюдением. В очаге заболевания проводятся исследования, проверяются продукты, взяты бактериологические анализы», - сказала руководитель областного управления здравоохранения Акмарал Альназарова.


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