Опубликован официальный гимн ЧМ-2018 в России

К каждому мировому первенству пишется своя, уникальная песня.

В интернете опубликована официальная песня чемпионата мира-2018. Ее исполнили известный актер и обладатель Грэмми Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи, сообщает sport-express.ru.

Впервые гимн к чемпионату мира появился в 1966 году в Англии. С тех пор к каждому мировому первенству пишется своя, уникальная песня. В разное время над созданием гимнов работали Шакира, Рики Мартин, Il Divo и многие другие.

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