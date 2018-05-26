Жители столичного района задыхаются от запаха переполненных септиков

Жалобы в администрацию города пока ни к чему не привели.

Жители столицы задыхаются… от собственных фекалий! Происходит это из-за того, что дома людей не подключены к центральной канализации, а отходы копятся в септиках. Чтобы не утонуть в экскрементах, люди тратят десятки тысяч тенге в месяц на очистку отстойника, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Понять, что в этом районе столицы есть проблемы, можно сразу – по запаху. А он, конечно же, оставляет желать лучше. По словам местных, в зловонии они живут почти 12 лет. И это понятно – экскременты скапливаются здесь, вот в этом септике. Трёх дней достаточно, для того чтобы отстойник заполнился до краёв.

Жалобы в администрацию города пока ни к чему не привели. Люди готовы и самостоятельно решить проблему, да только инфраструктура в принципе не предусматривает проведение канализационных труб. Чтобы их проложить, необходимо ломать другие сети. Как так вышло, непонятно до сих пор.

- По нашей стороне идёт водовод. И в соответствии с нормами, мы не сможем подключиться. Здесь сеть канализационную нельзя класть. Мы должны перекапывать дорогу, которая сделана капитально. И никто не даст разрешения нам, - говорит Серик Беисов.

Каждый день возле этого остойника играют дети. За них взрослые переживают особенно: упасть в прикрытую обычными досками зловонную яму ничего не стоит. Чтобы очистить септик, жители платят по 5 тысяч тенге с семьи. С учётом того, что отстойник заполняется за несколько дней, это ощутимо бьёт по бюджету.

Попытки узнать узнать в столичном акимате, что планируют сделать чиновники, для того чтобы избавить людей от фекальной проблемы, ничем не увенчались. Жители района сдаваться не намерены. Они готовы обивать пороги городской администрации, чтобы там наконец отреагировали.

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