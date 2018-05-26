Юный оперный певец из Акмолинской области мечтает справиться с болезнью

Сложную операцию согласны сделать в клинике Германии. На это требуется 43 миллиона тенге.

Гордость Акмолинской области, 16-летний начинающий оперный певец Рахат Есимбек нуждается в сложной операции. У парня диагностирован рак кости, и помочь ему могут за рубежом. Обладатель чарующего голоса мечтает покорять сцены мира, но пока вынужден лежать дома в постели, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

В неприметном доме в поселке имени Малика Габдуллина живет знаменитый на всю Акмолинскую область певец Рахат Есимбет. Ему всего 16 лет, и он мечтает об оперных театрах. И хотя пока учится в колледже, парень уже призер и победитель множества республиканских вокальных конкурсов. Успел даже спеть дуэтом со звездой и ведущим солистом «Астана Опера» Сундетом Байгожиным. Правда, эта встреча состоялась уже в больнице. А началось все со странной боли в ноге. Пользовались мазями и таблетками, которые почему-то не помогали. А через месяц прозвучал страшный диагноз – саркома кости. Родные и сам Рахат были шокированы.

Сейчас Рахат изредка встает и немного ходит, но лишь на костылях. В клинике Астаны он получил несколько курсов химиотерапии и пока отдыхает дома. Близкие, как узнали о диагнозе, сразу стали искать специалистов, которые смогли бы помочь. Сложную операцию согласны сделать в клинике Германии. На это требуется 43 миллиона тенге.

Когда в поселке, а потом и в области узнали, что Рахат нуждается в сложной операции, в дом потянулись люди, знакомые и не очень. Многие пытаются помочь деньгами. А дети из школы, где учился Рахат, организовали в его поддержку благотворительный концерт. Из необходимой суммы удалось собрать меньше половины – 17 миллионов тенге. А оперировать Рахата нужно как можно скорее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!