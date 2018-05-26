Путин предупредил об угрозе небывалого кризиса в мировой экономике

Путин призвал строить экономику доверия.

Пренебрежение правовыми нормами может стать причиной кризиса, с которым мир еще не сталкивался, заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

"Выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки. Это аксиома деловой практики", — напомнил российский лидер.

В глобальном масштабе такое поведение государств — особенно центров силы — чревато самыми негативными, если не разрушительными, последствиями, предупредил Путин.

"Пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался", — сказал президент.

Путин призвал строить экономику доверия.

Барьеры для бизнеса

Российский президент отметил, что пока не получается договориться даже о символических шагах в этом направлении. Он напомнил, что еще недавно почти каждая встреча "двадцатки" или АТЭС заканчивалась совместным заявлением о невведении новых протекционистских барьеров.

"Эти заявления отчасти, конечно, носили декларативный характер. <…> Но сегодня не получается договориться даже о таких символических шагах", — отметил Путин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!