В Уральске загорелось кафе
На месте работали 25 сотрудников противопожарной службы и 11 единиц спецтехники.
Фото : КЧС МВД РК26 мая 2018, 00:48
В Уральске загорелось кафе «Европа». Площадь пожара составила около 150 квадратных метров, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Первые данные о возгорании появились около 21:53 часов.
"Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Эвакуация не проводилась, жертв и пострадавших нет", - сообщили в КЧС.
На месте работали 25 сотрудников противопожарной службы и 11 единиц спецтехники.
В 23.05 пожар был локализован, в 23.46 ликвидирован.
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