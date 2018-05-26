На месте работали 25 сотрудников противопожарной службы и 11 единиц спецтехники.

В Уральске загорелось кафе «Европа». Площадь пожара составила около 150 квадратных метров, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Первые данные о возгорании появились около 21:53 часов.

"Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Эвакуация не проводилась, жертв и пострадавших нет", - сообщили в КЧС.

На месте работали 25 сотрудников противопожарной службы и 11 единиц спецтехники.

В 23.05 пожар был локализован, в 23.46 ликвидирован.

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