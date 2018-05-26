Команду Альвареса уличили в попытке сорвать реванш с Головкиным

Авторитетный американский журналист в мире бокса Стив Ким из UCNLive высказал свое видение последних событий, возникших в переговорах о матче-реванше между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), который ожидается в сентябре этого года, сообщает Vesti.kz.



Ранее промоутер "Канело" Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions заявил, что у них возникли сложности в переговорах, так как GGG "не хочет драться" с его подопечным в сентябре, и поэтому они готовы подыскать других кандидатов. Со своей стороны Том Леффлер (промоутер Головкина) объяснил ситуацию тем, что казахстанец хочет получить более высокий гонорар в качестве компенсации за срыв майского поединка.

По мнению журналиста, подобным действиям команды Альвареса есть объяснение. Ким считает, что причина кроется в простое мексиканца без боев, вызванного дисквалификацией за две положительные допинг-пробы.

"Не знаю, мертв ли реванш "Канело" - GGG, но помимо споров вокруг процентов, мне кажется, что "Канело"/GBP не хотят реванша из-за годового простоя без боев. По этой причине они не хотели, чтобы Головкин боксировал 5 мая", - написал Ким в твиттере.

Изначально реванш Головкина и "Канело" должен был состояться 5 мая там, где в сентябре прошлого года боксеры завершил вничью 12-раундовое противостояние - на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Однако за два месяца до боя мексиканец провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на полгода, а поединок с казахстанцем отменили.



В срочном порядке GGG подобрали замену на эту же дату, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) - в оппоненты достался Ванес Мартиросян. Головкин нокаутировал претендента во втором раунде.

Срок дисквалификации "Канело" истекает в середине августа, а его возвращение намечено на 15 сентября. Команда мексиканца заверяла, что их приоритетом на этот срок является реванш с казахстанцем.