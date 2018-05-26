Кто отвечает за производственный травматизм казахстанцев?

Как правило, в таких ситуациях всегда находятся виновные, но не всегда заслуженно.

Несчастные случаи на производстве отнимают жизни и калечат человеческие судьбы. Мужчину, утратившего трудоспособность после полученной на производстве травмы, врачи перевели в категорию «почти здоровых» людей. Однако сам пострадавший с этим категорически не согласен, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

На то, чтобы спуститься по лестнице Жабраилу Кузьгову необходимо несколько минут. Мужчина тяжело передвигается даже с тростью. В 2014-м году мастер-отделочник упал с восьмиметровой высоты в строящемся торгово-развлекательном центре. Серьёзное повреждение позвоночника, переломы ног и таза. Врачи не решались давать хоть какие-то прогнозы на выздоровление, потому что после таких травм люди чаще всего остаются прикованными к инвалидному креслу.

- Левая нога, она практически, как приставка у меня, я её просто таскаю за собой. Разумеется, и боли в спине, и судороги постоянные. Конечно, есть проблемы. Одеться я самостоятельно не могу. Только верхнюю часть одежды могу надевать, - пострадавший Джабраил Кузьгов.

Ограниченность в собственных возможностях Кузьгова очевидна. Но специалисты посчитали иначе. Медико-социальная экспертиза показала, что мужчина не подпадает под вторую группу инвалидности и не вправе рассчитывать на социальное пособие в 40 тысяч тенге.

- Эти эксперты установили у отца 55 процентов утраты профессиональной трудоспособности. То есть, на 45 процентов он может трудиться по профессии каменщика. Это абсурд, - возмущается сын пострадавшего Руслан Кузьгов.

Другой случай. Один человек погиб и трое пострадали при возгорании на нефтяном месторождении. Во время капитального ремонта скважины воспламенилась дренажная ёмкость. 32-летний работник подрядной организации скончался на месте, троих его коллег с тяжелейшими ожогами доставили в областную больницу.

- Пациенты в тяжёлом состоянии. Ожоги у двух мужчин составили 50-60 процентов тела. Третий пострадавший не может самостоятельно дышать из-за ожогов дыхательных путей, - комментирует заместитель главного врача областной больницы Надиркожа Мусаев.

По факту чрезвычайного происшествия со смертельным исходом уже начато расследование. Представители профильного министерства заявили, что какие-либо выводы и прогнозы по случившейся трагедии делать рано.

- По факту любого несчастного случая, ведётся расследование и определяется степень вины самих работников, либо работодателя, который не организовал рабочий процесс, что и привело к таким последствиям, - говорит вице-министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова.

За жизни пострадавших продолжают бороться медики. Жабраил Кузьгов за свою жизнь в статусе инвалида борется самостоятельно. Сегодня городской суд по иску мужчины вынес решение не в его пользу, обязав инвалида выплатить почти 200 тысяч тенге судебных издержек.

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