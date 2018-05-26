В Актюбинской области футбольные ворота проломили голову мужчине

34-летний сельчанин получил открытую черепно-мозговую травму, перелом нижней челюсти и ушиб головного мозга.

Мужчине в поселке Каракудук футбольные ворота возле школы проломили голову, передает Zakon.kz со ссылкой на aktobetimes.kz.

Несчастье произошло 15 мая около 21:00. Во время игры в футбол на школьном стадионе тяжелые ворота рухнули на игрока.

34-летний сельчанин получил открытую черепно-мозговую травму, перелом нижней челюсти и ушиб головного мозга.

Через пять часов после получения травмы его госпитализировали в хирургию Иргизской районной больницы.

В школе поселка Куракудук удалось выяснить, что футбольные ворота на школьном стадионе переносные. В учебном заведении утверждают, что рухнуть ворота сами не могли, толь если на них повиснуть. Односельчане желают скорейшего выздоровления футболисту.

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