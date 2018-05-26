Головкин может сорвать второй бой с Альваресом

Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль обеспокоен финансовыми требованиями казахстанского боксераГеннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) в преддверии возможного второго поединка с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Теперь Головкин определенно заслуживает лучших условий, но насколько лучших — это вопрос. Он хочет 50 на 50, и это, на мой взгляд, необоснованно», — написал Рафаэль в своем чате на сайте.

Первый бой «Канело» — GGG состоялся 16 сентября 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Второй бой должен был пройти 5 мая там же, однако в итоге был отменен: Альварес попался на положительных допинг-пробах, повлекших за тем его дисквалификацию на шесть месяцев (до 17 августа). Тем не менее поединок все еще может состояться в этом году — 15 сентября, на День независимости Мексики.





