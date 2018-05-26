Трамп продолжит переговоры с КНДР о проведении саммита

Скорее всего, он будет в Сингапуре в тот же день, 12 июня.

Фото : AP Photo / Evan Vucci

США ведут продуктивные переговоры с КНДР, чтобы саммит все-таки состоялся, и в случае успеха он скорее всего пройдет, как и было запланировано, 12 июня в Сингапуре, написал в субботу президент США Дональд Трамп в своем Twitter, передает РИА Новости. "Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если это произойдет, скорее всего будет в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и, если будет необходимо, будет продлен", — написал он

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