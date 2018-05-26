В Уральске экс-бухгалтер сядет на 3,5 года за кражу 12 млн тенге

Суд принял решение отсрочить исполнение наказания на 5 лет в связи с нахождением на иждивении Э. Пак несовершеннолетних детей.

В Уральске поставлена точка в деле экс-бухгалтера, присвоившего 12 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

«В период с октября 2013 по октябрь 2016 года, работая бухгалтером ТОО «КазТехноГаз» Элеонора Пак совершила присвоение и растрату вверенных ей денежных средств в сумме 11 млн 765 тыс. 801тенге», - отмечает пресс-служба суда.

Согласно опубликованным сведениям, летом 2017 года, будучи подозреваемой по расследуемому в отношении нее уголовному делу, Э.Пак подстрекала к даче заведомо ложных показаний свидетеля Тюлюгалиева Т.А, который в ходе первоначального допроса по уголовному делу дал заведомо ложные показания.

Приговором суда Э. Пак признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 189 ч.4 п.2 УК, и суд ей назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать материально-ответственные должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 10 лет. В соответствии со ст.4 ч.1 п.2 Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» от 13 декабря 2016 года, неотбытая часть наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет сокращена наполовину. Суд принял решение, применив ст. 74 ч. 1 УК - отсрочить исполнение наказания на 5 лет в связи с нахождением на иждивении Э. Пак несовершеннолетних детей.





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