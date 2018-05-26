Казахстанский боксер положил соперника с 32-мя нокаутами

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (5-0, 5 КО) провел свой шестой бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

В клубе Prime Hall в Минске (Беларусь) в рамках международного турнира по боксу, смешанным единоборствам и муай-тай «Осьминог» он в шестираундовом поединке встречался с опытным грузинским бойцом Гогитой Горгиладзе — его рекорд перед боем был 38-25, 32 КО. Бой завершился победой Кособуцкого техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Жан одержал шестую победу в карьере и по-прежнему имеет «чистый» рекорд — 5-0, 5 КО, а Горгиладзе потерпел 26-е поражение.

Напомним, до этого Кособуцкий выходил на ринг в феврале — также в Минске, он техническим нокаутом в первом раунде одержал победу над украинцем Максимом Педюрой (14-13-1, 12 КО).





