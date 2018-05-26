Падение 380-килограммового стекла с 47 этажа здания в Москве сняли на видео
При подъеме лопнул трос и стекло сорвалось вниз.
Фото : скриншот26 мая 2018, 08:10
Альпинисты-монтажники сняли на видео падение 380-килограммового стекла с 47-го этажа, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в жилом комплексе на юго-западе Москвы.
При подъеме лопнул трос и стекло сорвалось вниз.
Монтажники успели предупредить коллег об опасности, поэтому никто не пострадал.
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