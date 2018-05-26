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Падение 380-килограммового стекла с 47 этажа здания в Москве сняли на видео

При подъеме лопнул трос и стекло сорвалось вниз.

Фото : скриншот26 мая 2018, 08:10

Альпинисты-монтажники сняли на видео падение 380-килограммового стекла с 47-го этажа, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в жилом комплексе на юго-западе Москвы.

При подъеме лопнул трос и стекло сорвалось вниз.

Монтажники успели предупредить коллег об опасности, поэтому никто не пострадал.


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