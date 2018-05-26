Падение 380-килограммового стекла с 47 этажа здания в Москве сняли на видео

При подъеме лопнул трос и стекло сорвалось вниз.

Фото : скриншот

Альпинисты-монтажники сняли на видео падение 380-килограммового стекла с 47-го этажа, передает РИА Новости. Инцидент произошел в жилом комплексе на юго-западе Москвы. При подъеме лопнул трос и стекло сорвалось вниз. Монтажники успели предупредить коллег об опасности, поэтому никто не пострадал.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке