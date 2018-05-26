В теле хоккеиста нашли 63-сантиметрового червя

По предположению спортсмена, червь поселился в нем около года назад.

Хоккеист Карсон Мейер, выступающий за команду университета Майами (штат Огайо), обнаружил причину собственного недомогания. Как оказалось, в теле спортсмена жил 25-дюймовый червь (63,5 сантиметра), передает Tech Times.

Мейер рассказал о случившемся: «Я пошел в ванную, все как обычно. И он вышел из меня. Это был длинный оранжевый червь с головкой, шеей и всем прочим. Я был в ужасе». По предположению спортсмена, червь поселился в нем около года назад.

Ранее появилась информация, что у нападающего возникли проблемы со здоровьем: он стремительно терял вес, отказывался от еды и чувствовал слабость. Врачи затруднялись поставить ему точный диагноз.

20-летний хоккеист задрафтован «Коламбус Блю Джекетс», выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Мейер, играющий на позиции правого форварда, набрал 26 очков в дебютном сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта.

Источник: Lenta.ru