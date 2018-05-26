Бой Головкин-Альварес находится под угрозой окончательного срыва

Известно, что представители GGG не согласны с финансовыми условиями предлагаемой сделки и требуют повышения процентов для своего клиента.

Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомесподтвердил, что в переговорах о втором поединке Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса возникли серьезные сложности, и в настоящее время бой находится под угрозой окончательного срыва, пишет Sports.kz.

Известно, что представители GGG не согласны с финансовыми условиями предлагаемой сделки и требуют повышения процентов для своего клиента.

— На данный момент бой мертв. Мы потратили 5-6 недель, ожидая от них [команды Головкина] ответа. Все основные пункты были выполнены. Вчера они вернулись с нелепыми требованиями, это просто смешно. Реально, мы ждали 5-6 недель, чтобы услышать то, что они ответили вчера, это оскорбительно.

Я считаю, что Головкин просто боится. Он делал одно оправдание за другим. С их вчерашним ответом стало ясно, что они хотят убить этот бой, — сказал Гомес в беседе с PE.com.

Он также добавил, что поединок еще можно спасти, но шаги к этому должны делать обе стороны, поэтому на данный момент они намерены двигаться дальше.





