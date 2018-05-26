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Колумбия станет глобальным партнером НАТО

Колумбия станет единственной страной Латинской Америки, которая имеет такую привилегию.

Фото : AFP 2018 / FRANK AUGSTEIN26 мая 2018, 11:18

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил в пятницу о достижении соглашения о партнерстве с Североатлантическим альянсом, пишет РИА Новости.

"И еще одна большая новость. На следующей неделе мы формализуем вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера", — написал Сантос в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, Колумбия станет единственной страной Латинской Америки, которая имеет такую привилегию.


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