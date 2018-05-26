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В Алматы мужчину избили до смерти

25 мая полицейские раскрыли убийство по горячим следам, подозреваемый задержан.

Фото : Instagram26 мая 2018, 11:34

Тело мужчины полицейские обнаружили на пересечении улиц Курмангазы - Пушкина в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Информацию подтвердили в ДВД Алматы.

«Вчера, 25 мая полицейские раскрыли убийство по горячим следам, подозреваемый задержан. Имел место факт избиения до смерти в следствии конфликта, который разгорелся в результате распития спиртных напитков», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.


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