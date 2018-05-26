В Алматы выпускники школ устроили драку в парке
Участниками конфликта, произошедшего в Парке Первого Президента, стали выпускники из одной школы Карасайского района Алматинской области.
Фото : inform.kz 26 мая 2018, 11:51
Драка между выпускниками в одном из парков Алматы попала на видео, передает МИА «Казинформ».
Как пояснила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, участниками конфликта, произошедшего в Парке Первого Президента, стали выпускники из одной школы Карасайского района Алматинской области.
«Конфликт был разрешен на месте с участием сотрудников ювенальной полиции, которая находилась неподалеку и несла службу по охране общественного порядка и при участии педагогов и классного руководителя. После урегулирования конфликта подростки друг к другу претензий не имели», - рассказала Салтанат Азирбек.
Дальнейшая работа по предотвращению конфликтов между выпускниками, гулявшими по парку в честь последнего звонка, возложена на классных руководителей и родителей.
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