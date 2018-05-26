Главе кемеровского МЧС предъявили обвинения по делу о пожаре в торговом центре

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в период 2017-2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Начальнику кемеровского ГУМЧС Александру Мамонтову и главе отдела надзора МЧС Кемерово Григорию Терентьеву предъявили обвинение в халатности и растрате в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости.

В зависимости от роли каждого они проходят по статьям "Халатность" и "Растрата". Кроме того, следствие ходатайствует о заключении их под стражу.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в период 2017-2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра, которую необходимо было осуществить до 18 марта 2018 года.

Также Мамонтова подозревают в использовании служебного положения для хищения средств на сумму более 1,8 миллиона рублей в период с июня 2015 по апрель 2018 года.

Трагедия в Кемерово

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за столетие.

Следствие выяснило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

По уголовному делу ранее задержали и арестовали восемь человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за сигнализацию.

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